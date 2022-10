Arte in Arco: “Tutti in spiaggia castello con ombrelloni e sdraio”

Oggi facciamo vedere all’Italia intera quanto é bella Manfredonia.

Propongo di riversarci in spiaggia castello con ombrelloni e sdraio, invito tutti ma proprio tutti ad aderire approfittando della bella giornata festiva.

L’obiettivo è quello di attirare l’attenzione dei media nazionali e magari per una volta essere sui telegiornali per una giusta causa. A volte basta poco per farsi notare e contemporaneamente facciamo sapere che Manfredonia esiste e vuole tornare ad essere la Porta del Gargano.

Invito tutti a condividere questo messaggio .

Per una volta cerchiamo di essere uniti.

Una idea della Associazione Arte in Arco