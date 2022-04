Arrivano i rinforzi al carcere di Foggia, Annunciate 13 nuove unità dal sottosegretario alla giustizia

“Dopo le recenti visite nei penitenziari pugliesi di Foggia e Taranto avevo promesso di condividere con gli uffici del ministero le richieste sull’ assegnazione di nuovi agenti. E così ho fatto. Oggi sono lieta di apprendere che il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sulla base del 179esimo e del 180esimo corso, prevede di attribuire 96 unità complessive in più per il Provveditorato Puglia-Basilicata. Tra queste, 17 unità per Taranto e 13 per Foggia”. Lo annuncia la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina.

“La procedura -spiega in una nota- è tutt’ora in corso, la tempistica è legata al completamento delle attività formative ma siamo in grado di dire che un primo contingente sarà assegnato già per metà maggio ed un secondo contingente per i primi giorni di settembre. Si tratta di una prima risposta importante”.