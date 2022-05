Arriva il primo caldo!

Sembrano non esserci più dubbi sulla prima vera ondata di caldo della stagione: inizierà a farsi sentire da venerdì su tutto il nord, come se ci trovassimo tra giugno e luglio! Le temperature, infatti, saliranno fin sui 31-32°C in pianura Padana, specie su bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto e Friuli. Caldo in aumento anche nelle zone interne del centro e del sud.

Nel fine settimana, nonostante l’ingresso di aria più instabile al nord che favorirà lo sviluppo di temporali sparsi ma forti, il caldo non allenterà la presa e potremo ancora rilevare massime attorno ai 30-32°C.

Non è finita qui: nei primi giorni della prossima settimana l’anticiclone continuerà ad aleggiare nel Mediterraneo centro-occidentale seppur non forza a sufficienza per impedire la nascita di rovesci e temporali pomeridiani.

tratto da MeteoLive