Arriva il decreto taglia-bollette gas e luce

Saranno azzerati gli oneri di sistema nelle bollette del gas, mentre per quelle dell’energia elettrica quei costi saranno abbattuti solo per le famiglie più in difficoltà. A poche ore dal Consiglio dei ministri di oggi alle 16 che dovrebbe approvate il decreto taglia-bollette, il premier Mario Draghi ha anticipato l’orientamento del governo che intende calmierare l’impennata dei costi per l’energia che rischiavano di portare a un aumento del 40% sulle bollette energetiche. Aumenti inevitabili: «Senza un intervento del governo – ha detto Draghi all’assemblea di Confindustria – Perciò abbiamo deciso di eliminare per l’ultimo trimestre dell’anno gli oneri di sistema del gas per tutti, e quelli dell’elettricità per le famiglie e le piccole imprese». Il premier ha poi confermato il potenziamento del bonus energia: «per proteggere soprattutto le fasce meno abbienti. Si tratta di un intervento di oltre 3 miliardi, dopo quello di 1,2 miliardi avvenuto a giugno».

fonte: https://www.open.online/2021/09/23/decreto-taglia-bollette-draghi-tagli-gas-luce-video/