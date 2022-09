Arriva a Manfredonia l’Amn National School

Una realtà consolidata da più di trent’anni, come quella dell’Accademia Musica Moderna National School, fondata da Franco Rossi a Milano e che affonda le sue radici, dapprima nella passione per la musica e poi su una consolidata esperienza in campo didattico e professionale, arriva a Manfredonia grazie alla sinergia e alla collaborazione con Musicall – Scuola di Musica.

“Il nostro obiettivo è sempre stato stimolare in positivo e in modo sempre innovativo i nostri allievi allo studio della musica e fornire loro la possibilità di seguire una passione e realizzare un sogno attraverso corsi qualificati e qualificanti. Questa collaborazione fa sì che i ragazzi possano sviluppare la conoscenza e il perfezionamento della musica moderna in tutti i suoi generi (Pop, Rock, Jazz, Funky, ecc) attraverso programmi didattici specifici per ogni strumento e livello.” Queste le parole del direttore artistico di Musicall, nonché vicepresidente di IDealmente aps, Daniele Carmone.

Il pacchetto formativo di Musicall – Scuola di Musica, quindi, si amplia, offrendo la possibilità per gli allievi di Batteria, Basso Elettrico, Canto Moderno e Chitarra di poter seguire un percorso di studio dello strumento con conseguimento di attestato di fine livello e diploma in strumento AMM.

Musicall – Scuola di Musica, con questa iniziativa di grande pregio, diventerà un punto di riferimento importante sul territorio per lo studio degli strumenti di musica moderna per tutti i livelli, seguiti da insegnanti qualificati.