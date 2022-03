Arrestato pregiudicato a seguito di perquisizioni nei confronti di soggetti della ‘Società Foggiana’

Come noto lo scorso 02 marzo 2022, in provincia di Roma, un notissimo appartenente alla associazione mafiosa conosciuta come “Società Foggiana” – nello specifico alla batteria SINESI-FRANCAVILLA – che ivi stava scontando un provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari, è stato oggetto di un agguato a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in casa insieme al figlio minorenne. In particolare, due killer, spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’Ordine e simulando un controllo domiciliare, hanno esploso ai danni di padre e figlio diversi colpi d’arma da fuoco ponendo entrambi in pericolo di vita.

A seguito dei gravissimi fatti occorsi, la Squadra Mobile di Foggia ha effettuato nel comune diverse perquisizioni nei confronti di soggetti intranei o orbitanti intorno all’associazione mafiosa citata.

Nel corso delle operazioni è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti un pregiudicato foggiano, ristretto agli arresti domiciliari a seguito dell’inchiesta denominata “Decima Azione”, che aveva evidenziato la persistenza ed operatività sul territorio della “Società Foggiana”, e individuato nell’odierno arrestato, seppur a livello cautelare, uno dei diversi affiliati.

In particolare, presso il suo domicilio sono stati rinvenuti 372 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura, nonché una somma contante di 23.875 euro.

L’indagato – come noto da ritenere non colpevole fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna – al termine delle formalità di rito, è stato tradotto in carcere in attesa che l’Autorità Giudiziaria si pronunci sulla legittimità dell’arresto operato dalla Polizia Giudiziaria.