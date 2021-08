Arrestato in flagranza per il reato di riciclaggio

Nella tarda mattinata di ieri personale del Commissariato di P.S. di San Severo ha tratto in arresto in flagranza per il reato di riciclaggio Antonio Bonaventura, fratello della vittima dell’agguato mortale dello scorso 14 agosto a San Severo.

In particolare, durante un ordinario turno di controllo del territorio, gli operanti hanno notato il predetto intento ad applicare una targa di origine bulgara su una Alfa Romeo modello “Stelvio”. Immediati accertamenti hanno permesso di appurare che l’autovettura costituiva provento di un furto, realizzato e denunciato fuori dalla provincia pochi giorni fa, mentre, la contestuale perquisizione sul mezzo, ha consentito il rinvenimento della targa originale, accartocciata e già manipolata al fine di far apparire la lettera “F” come lettera “E”.

Nonostante a carico dell’arrestato non manchino pregiudizi relativi ai reati contro il patrimonio, il modello dell’autovettura e, in particolare, la sua potenza (cilindrata 3000), nonché la manipolazione delle targhe finalizzata ad ostacolare l’identificazione di provenienza delittuosa non escludono, alla luce del recentissimo e tragico lutto famigliare, che tale reato possa essere stato commesso in esecuzione di un più ampio disegno criminoso.

In attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria il soggetto è detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia.