Armani torna alla sfilata fisica e si mostra alla fine dello show con il suo collaboratore storico Leonardo dell’Orco.

La sfilata di King George, come lo chiamano da sempre gli americani, ha avuto luogo nel palazzo di via Borgonuovo nel centro della città della moda.

Tutta basata su misura e essenzialità, concetti più che parole, che esprimono il livello di una cosa o di un fatto a essere adatto, adeguati, idoneo, opportuno e pertinente a descrivere, accompagnare il momento che stiamo attraversando. Armani da due anni a questa parte ha rilasciato diverse interviste in cui si è interrogato sulla necessità di una moda slow e ha auspicato un ritorno del fashion sistem a ritmi più umani, fatti di attesa e di concentrazione. Giorgio Armani trasporta questo concetto nella sua collezione Uomo primavera estate 2022 e non lo riferisce soltanto ai suoi abiti ma al suo intero concetto di moda.

Ritornare in via Borgonuovo dove tutto ha avuto inizio e ritrovare l’intimità delle presentazioni originarie, ma anche la volontà del cambiamento, senza la quale la moda nega se stessa. Perché la collezione appare rinnovata fino a fare assumere al suo marchio una connotazione diversa: tutto è leggero, per la sera basta la camicia coordinata ai pantaloni della stessa stoffa, di giorno una giacca tagliata come un giubbotto di denim ma di lana gessata leggerissima e poi improvvisi accenti di colori estivi. Si assiste ad una fusione di classico e sportivo (ma non di streetwear che ormai ha fatto il suo tempo).

Un senso di liberazione pervade tutto il guardaroba: i bermuda prendono il posto dei pantaloni, la camicia quella della giacca, la giacca è tagliata come se fosse un giubbotto. Tutto costruito con tessuti che appaiono non avere peso.





Nelle molte interviste al termine della sfilata della collezione uomo, dove per la prima volta è uscito a salutare il pubblico insieme allo storico collaboratore Leo Dell’Orco, Giorgio Armani ha affermato quanto segue:

“Leo è mio collaboratore da 67 anni, con la maturità è diventato più maturo ma anche – scherza Armani – più testone. É bravo lui per l’uomo come Silvana per la donna: sto preparando il mio futuro con le persone che mi sono accanto da sempre.“







Giorgio Armani