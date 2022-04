Armando de Girolamo, nuovo Presidente ASSOFERR

L’Amministratore Unico di Lotras, Armando de Girolamo, è il nuovo Presidente di

ASSOFERR, l’Associazione degli operatori ferroviari e intermodali costituita da Imprese

nazionali ed estere, che sviluppano un volume d’affari annuo di 3,5 miliardi di euro e

un indotto diretto di oltre 5.000 dipendenti.



Lo ha eletto stamane all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo che ha fatto seguito

all’Assemblea Generale degli associati.



In un momento di particolare vulnerabilità economica e sociale – per le conseguenze

del biennio di emergenza pandemica e le difficoltà determinate dal conflitto bellico in

atto nell’est europeo – gli operatori ferroviari ed intermodali confermano il loro

impegno per supportare il sistema Italia nelle sfide della competitività e della

transizione ecologica sostenibile.



“ASSOFERR” – ha dichiarato il Presidente Armando de Girolamo – “proseguirà con

rinnovato vigore il confronto nelle diverse sedi istituzionali per avvalorare il ruolo

centrale e strategico del trasporto delle merci su ferrovia, in grado di declinare e

portare a sintesi i valori della tutela ambientale, della sicurezza e dell’efficienza

economica, anche alla luce delle nuove opportunità richieste dalla digitalizzazione ai

fini di una reale competitività e sostenibilità della modalità ferroviaria”.



“Questi elementi, tuttavia – ha proseguito de Girolamo – non possono prescindere

dall’attuazione di indirizzi governativi e di politica economica di settore da porre in

essere attraverso scelte precise ed al contempo ordinate in funzione delle priorità e

coordinate, in direzione della semplificazione amministrativa e del contenimento dei

costi energetici, anche alla luce dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza. E’ inoltre assolutamente prioritaria ed imprescindibile una politica

industriale in grado di ampliare la capacità produttiva e la produttività del Paese,

dimensioni in grado di segnare il vero punto di svolta rispetto al passato se integrate

con strumenti a sostegno dell’appetibilità e della fruibilità economica vincenti per la

modalità ferroviaria”.



“In questo contesto dovranno esser previsti interventi dedicati e strutturali per il

nostro comparto così da giustificare la grande mole di risorse messe a disposizione per

l’infrastruttura ferroviaria che potrà vedere il sistema ferroviario in grado realmente di

utilizzarla pienamente e con l’auspicato ritorno economico. Pertanto, l’azione di ASSOFERR sarà tesa a un’apertura diffusa di coinvolgimento di tutte le altre Rappresentanze del mondo ferroviario proprio perché dalla sintesi che ne scaturirà si avrà quella giusta autorevolezza per far valere e dare forza alle istanze significative per il mondo del trasporto via treno nei confronti dei Soggetti decisionali.



Nel biennio 2022-2024 il Presidente Armando de Girolamo, già alla guida di ASSOFERR

dal 2008 al 2010, sarà affiancato dai Vice Presidenti Angelo Chigioni (Lucchini Rs),

Guido Gazzola (VTG Rail Europe), Andreas Nolte (Transwaggon) e dai Consiglieri

Vittorio Gatti (Chemoil), Alberto Grisone (Hupac), Walter Leopardi (Sitfa), Barbara Recli

(Ermewa) Roberto Torluccio (Interporto Bologna) Pieralberto Vecchi (Ambrogio

Intermodal).



Roma, 21/04/2022