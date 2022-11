Arista in crosta con paté di olive “Oilivis”

Arista in crosta con paté di olive: in questa ricetta vediamo insieme come preparare un buonissimo secondo utilizzando il patè di olive “Oilivis” realizzato solamente con olive migliori e olio extravergine di oliva 20%.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Filetto di arista

Olio q.b.

Paté di olive

Burro q.b.

Sale q.b.

Tuorlo d’uovo

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

PROCEDIMENTO

Prendiamo il pezzo di carne e lo facciamo rosolare in un tegame con olio, burro e sale q.b.

Quando la carne sarà cotta e dorata adagiarla al centro su una placca da forno rivestita con carta forno e con il foglio di pasta sfoglia srotolato.

A questo punto spennellare su tutti i lati della carne il patè di olive.

Avvolgere la carne con la pasta sfoglia.

Spennellare la pasta sfoglia con un po’ di tuorlo d’uovo.

Cuocere in forno preriscaldato a 190 ° per 15 minuti circa (in base al proprio forno).

Togliere dal forno quando la pasta sfoglia diventerà dorata.

Servire con un po’ di paté di olive e salse a piacere.

“Oilivis” è una piccola azienda di famiglia situata a Carpino, nel Gargano, oleificio da 30 anni.

Ad oggi è gestita dalla 3ª generazione, in particolare, da Antonio Mitrione che, spinto dall’amore e dall’interesse per il suo territorio e le sue ricchezze, ha deciso di restare nel suo paese d’origine per unire tradizione e innovazione facendo tesoro dei suoi studi e delle sue esperienze.

Il loro obiettivo è quello di valorizzare il proprio territorio, offrire prodotti di alta qualità, produrre con nuove tecnologie, rispettare la tradizione e la natura, prestare attenzione alla qualità delle materie prime e al rispetto dell’ambiente, proponendo così una linea completamente naturale di olio extravergine di oliva, olive in salamoia e paté.

Quindi, possiamo dire che “Oilivis” è un’azienda giovane ma con solide radici nel passato e uno sguardo attento verso il futuro.

