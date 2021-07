Arcivescovo Moscone sugli incendi: “Non è possibile continuare ad assistere inermi a questi scempi!”

Il nostro “Amato Gargano” continua a bruciare! Fiamme alte anche 20 metri,

alimentate dal vento caldo che spira in questi giorni, stanno distruggendo da quasi

due giorni il patrimonio naturalistico del territorio tra Vico del Gargano e Ischitella,

creando preoccupazione nei residenti e nei turisti alloggiati nelle vicine località di s.

Menaio, Foce Varano e Lido del Sole, per l’alta colonna di fumo ben visibile e dalle

zone costiere e dai Comuni viciniori.



Non è possibile continuare ad assistere inermi a questi scempi!

Non è possibile continuare a vedere il nostro Gargano deturpato e danneggiato da

incendi di chiara cultura ancestrale, prepotente e delinquenziale, appiccati

certamente da mani insanguinate di criminali senza rispetto di niente e di nessuno.

Tutti noi garganici abbiamo bisogno di ben altro e sentiamo il dovere civico di

opporci con ogni forza al vecchio andazzo di omertà, indifferenza, insensibilità verso

il comune “tesoro” del Creato affidato alla nostra custodia e ammirazione, che

richiede cura e rispetto da parte di tutti.



Dobbiamo imparare a vedere la bellezza che ci circonda, sempre, nella quotidianità

del vivere. Impegniamoci, perciò, a proteggere noi stessi e il Creato anche dalle

nefaste forze di chi con tali insensati gesti ci minaccia e vuol farci capire che ha le

mani sul territorio e che intende ancora una volta sopraffare tutti e tutto.

Rinnovo ancora una volta l’ invito urgente per un dialogo sereno e fraterno sul modo

in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e del nostro territorio in particolare,

certo che tutti possiamo collaborare, come strumenti di Dio, per la cura della

creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e

capacità.



La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sottolinea che: “Le gioie e le speranze, le

tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che

soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di

Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”.

L’augurio che rivolgo è quello di essere autentici custodi del Creato, capaci di

rendere reali i sogni che stanno nei nostri cuori, certi di saperli vivere

coerentemente.



Manfredonia, 14 luglio 2021 + p. Franco Moscone, arcivescovo