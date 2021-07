Arci torna a Manfredonia: in piazza per parlare di diritti

Manfredonia, 23 luglio 2021. La realtà di Arci fa ritorno a Manfredonia. E lo fa riproponendo un binomio storico, quello con la Festa dell’Unitá. Il 24 luglio alle ore 20.00, in occasione delle tre giornate organizzate dal PD di Manfredonia in Piazzale Ferri, si terrá il primo incontro pubblico con i ragazzi di ArciViceversa. Protagonisti i diritti, pienamente in linea con lo spirito di Arci. Vito Saracino, co-presidente della neonata associazione e ricercatore della Fondazione Gramsci di Puglia, modererá l’incontro “Le parole fanno la differenza”, sul tema DDL Zan. Parteciperanno: Vincenzo Antonio Gallo, presidente Arci Gay Bari, Tiziana Carella , psicologa Associazione Agedo, Michele Illiceto, docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari e Cecilia Simone, Responsabile Istruzione PD Manfredonia. ArciViceversa dará il via ai tesseramenti durante la serata, per chiunque voglia essere parte dello spirito e dei valori di Arci. Ripartiamo dai diritti!