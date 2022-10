Arci Caccia: alcuni comuni della provincia di Foggia sono riusciti ad avere la deroga per il prelievo dello storno

Finalmente alcuni comuni della provincia di Foggia, insieme a quelli di Bari e Brindisi sono riusciti ad avere la deroga per il prelievo dello storno.

Per la nostra provincia è un ritorno dopo tanti anni.

Con atto dirigenziale 687 del 18 ottobre, la regione Puglia autorizza il prelievo per 111 cacciatori e residenti nei seguenti comuni: Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Cagnano Varano, Rignano Garganico, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, Apricena e Lesina.

Dopo svariate lamentele da parte degli agricoltori, le Associazioni di categoria si sono riunite per formulare i danni da fauna selvatica e mandando i dati negli uffici preposti, l’ Ispra ha potuto constatare la quantità di storni ed il prelievo da effettuare, e che sarà dal 9 novembre al 18 gennaio 2023.

Purtroppo i danni da fauna selvatica iniziano a pesare fin troppo sulle tasche degli agricoltori o anche dei piccoli proprietari di uliveti.

Chiunque voglia fare segnalazioni su questi danni ed è al di fuori dell’ area parco, può farlo al responsabile della propria associazione agricola.

Si inizia ad andare di nuovo a braccetto tra mondo venatorio e mondo agricolo, cosa che da qualche anno non accadeva più.

Come dice il proverbio: “La carne duole all’ osso”, ed in questo caso agli agricoltori se non vengono aiutati.

Presidente Arci Caccia

Manfredonia

Luigi Le Noci