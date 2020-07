AQP: “Sversamenti riconducibili a materiale inerte di grosse dimensioni”. Riccardi: “Popolazione stufa”

In riferimento alla notizia relativa allo sversamento di reflui sul lungomare di Manfredonia nella giornata di domenica, apprendo da una nota ufficiale di Acquedotto Pugliese che “la causa è riconducibile alla presenza di materiale inerte di grosse dimensioni”. Nello stesso comunicato, AQP aggiunge di aver provveduto alla disostruzione del collettore fognario e sottolinea, inoltre, che sull’abitato di Manfredonia, di recente, sono stati eseguiti lavori di potenziamento della rete fognaria, nella zona del campo sportivo cittadino, con “la realizzazione di un nuovo collettore fognario grazie al quale una parte consistente dei reflui non è più convogliata all’impianto di sollevamento fognario “Campo Sportivo” bensì deviata direttamente a gravità all’impianto di sollevamento denominato “Porto”, alleggerendo, di fatto, i volumi in rete sollevati dal primo impianto”.

Tengo a precisare che all’impianto Campo Sportivo arriva il 30%-35% dei liquami cittadini, ovvero l’intera zona Monticchio. L’impianto è stato sì potenziato, ma i suddetti interventi hanno risolto in minima parte il problema in quanto c’era in programma di realizzare un collettore su via Gargano/via Tribuna per portare i reflui della zona alta Monticchio all’impianto di sollevamento del Porto. Lavori che sono stati annunciati ben quattro anni fa, ma mai realizzati.

In parallelo il Comune dovrebbe fare uno studio di regimentazione delle acque bianche, in quanto una parte arriva all’impianto campo sportivo, e dovrebbe predisporre uno studio di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) e chiedere i finanziamenti alla Regione, ammesso che siano ancora disponibili.

“Sono programmazioni che richiedono tempo, buona volontà ed impegno. Ma di tempo ne è trascorso così tanto dai proclami di AQP che penso che ormai la popolazione sia stufa di aspettare e di stare ad attendere a braccia conserte un nuovo sversamento”.

Inoltre, se c’è stata immissione abusiva di materiale nella fogna, occorre che AQP monitori frequentemente l’impianto al fine di evitare ulteriori danni ai cittadini, ai bagnanti, ai turisti ed agli imprenditori, come ristoratori ed albergatori che con non pochi sacrifici investono sulla città.

Lo scrive Angelo Riccardi su Facebook