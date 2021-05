Apulia Film Commission, Gatta: “Regione raddoppia stanziamenti? Speriamo che venga pubblicizzata la Puglia!”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.



“La Giunta regionale ha deciso di raddoppiare lo stanziamento annuale in favore dell’agenzia ‘Apulia Film Commission’: si passa da 5 a 10 milioni di euro con la previsione di poter finanziare, così, altri 17 progetti cinematografici per un totale di 42 produzioni. Bene, ma visto l’ammontare delle risorse trasferite, è legittimo conoscerne il contenuto. Non vorremmo, infatti, che si ripetesse un copione già visto, con pellicole finanziate da Afc che pubblicizzavano mezza Italia… tranne la Puglia! Abbiamo dovuto essere spettatori di scene girate nelle nostre città e nei nostri borghi che venivano, però, spacciati come di altre Regioni. Ricordiamo “I fratelli Caputo”, in cui località salentine nella pellicola si “trasformavano” in siciliane; ed anche “Il Commissario Ricciardi”, girato a Taranto, ma ambientato a Napoli. La missione di un’agenzia regionale, finanziata con i soldi dei cittadini di quella Regione, dovrebbe essere quella di mettere in vetrina il territorio di appartenenza, che deve essere proiettato all’esterno con il suo nome: Puglia! E noi pugliesi abbiamo bellezze straordinarie, senza eguali, che meritano di essere al centro dei riflettori. Rivendichiamo, quindi, il diritto di pubblicizzare le meraviglie paesaggistiche, naturalistiche, storiche e architettoniche del nostro magico territorio: dal Gargano ai Monti Dauni, dalla Valle d’Itria alla Murgia e al Salento… senza che vengano “spacciate” per amene località di altre Regioni”./comunicato