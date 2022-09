Apulia Film Commision, la delibera della Giunta Regionale

In data odierna la giunta regionale, preso atto delle criticità rilevate dall’organo di controllo in ordine al funzionamento dell’organo amministrativo e all’assetto organizzativo, ha deliberato di partecipare all’assemblea di Apulia Film Commission in seconda convocazione, dando mandato di proporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e il conseguente commissariamento della fondazione finalizzato a: 1) revisionare i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell’ente; 2) redigere un nuovo testo dello statuto; 3) assicurare la continuità della gestione amministrativa.