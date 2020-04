Apricena, ritrovata Fiat Punto rubata a Modena nel 2019

Durante l’attività di controllo, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sannicandro Garganico impegnati anche nei controlli COVID 19, coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serracapriola, accertavano in loc. Madonna degli Angeli in agro di Apricena (FG), in un’area recitata, la presenza di una Fiat Punto, che al controllo risultava essere stata rubata presso Modena nel 2019. Per tale motivo l’autoveicolo veniva messo sotto sequestro e deferito all’Autorità Giudiziaria la persona che deteneva l’automezzo, tale M. L. di Apricena.

Continua l’attività a Tutela del Territorio da parte dei Carabinieri Forestale che nella stessa giornata sono intervenuti, con attività d’indagine per risalire agli autori, su due incendi di macchia mediterranea , rispettivamente a Cagnano Varano e Chieuti.