Apricena: “A fine agosto la Festa Patronale”

APRICENA. – L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza che, in accordo con la Parrocchia dei Santi Martino e Lucia ed il Comitato Festa Patronale, si sta lavorando per realizzare la Festa Patronale a fine agosto. “Avevamo promesso tutto l’impegno per far sì che la festa si facesse” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – ” stiamo lavorando da tempo, con i nostri collaboratori, per predisporre tutti gli atti necessari da inoltrare agli organi competenti, secondo le indicazioni e prescrizioni statali e regionali in materia di contenimento ANTI-COVID. A brevissimo saranno comunicate le date, le modalità, i programmi.

Il 22 agosto la nostra Patrona scenderà in paese e arriverà alla Chiesa Madre, il 28/29/30/31 agosto ci saranno i festeggiamenti, il 27 settembre rientrerà di nuovo al Santuario.

Con l’augurio che i grandi sforzi che tutti insieme stiamo compiendo siano apprezzati dalla cittadinanza, chiediamo ad ogni apricense residente e non, di prestare massima collaborazione per la buona riuscita della festa e agli imprenditori di sostenere, come sempre il comitato festa per la realizzazione della stessa.

Questo 2020 ci sta mettendo tutti a dura prova, riavere la nostra mamma in città, per chi crede e chi no, è un segnale molto forte di speranza, che la Chiesa e L’Amministrazione Comunale vogliono dare a tutta la nostra comunità. Viva Maria! Viva Apricena! – conclude il Sindaco.