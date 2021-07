“Appuntamento in Adriatico” e “10.000 vele contro la violenza sulle donne” una domenica importante nel mare di Manfredonia

“Marina del Gargano – Porto turistico di Manfredonia ombelico dell’Adriatico”. Così idealmente il vecchio lupo di mare Paolo Dal Buono (Commodo di Assonautica Italiana, ideatore e capo gruppo da sempre di APPUNTAMENTO IN ADRIATICO) ha rappresentato la felice coincidenza che ha visto a Manfredonia lo svolgimento negli stessi giorni della tappa della storica manifestazione “Appuntamento in Adriatico” (giunta alla 33^ edizione) e “10.000 vele contro la violenza sulle donne”, per cambiare la rotta e dire basta a un atteggiamento che spesso sfocia in atti criminali e tragedie, che potrebbero essere evitate. Alla tappa di Manfredonia di “10.000 vela contro la violenza sulle donne”, simboleggiata da un drappo rosso esposto su ciascuna imbarcazione, hanno aderito il Centro Velico Garganico di Manfredonia, lo Yachting Club Marina del Gargano, la Lega Navale Italiana di Manfredonia e di Vieste e la Uisp Comitato di Manfredonia. L’intervista de ilsipontino.net (a cura del Direttore Matteo Palumbo) a Paolo Dal Buono.