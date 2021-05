Approvazione graduatoria definitiva dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2019

A seguito delle ulteriori risorse finanziarie regionali assegnate con deliberazione della Giunta Regionale n. 540 del 06.04.2021 e con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 160 del 12.04.2021, il Comune di Manfredonia, con determinazione dirigenziale n. 546 del 19.05.2021, pubblicata in data 20.05.2021, ha approvato la graduatoria definitiva relativa ai contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – annualità 2019, suddivisa in richiedenti ammessi fascia “A” e ammessi fascia “B”, con l’indicazione a fianco di ciascuno dell’ammontare del contributo assegnato, nonché l’elenco degli esclusi, con l’indicazione della relativa motivazione.

Alla liquidazione del contributo in favore degli aventi diritto si procederà ad avvenuto accreditamento delle risorse da parte della Regione Puglia.

Per informazioni e chiarimenti i diretti interessati, potranno rivolgersi all’Ufficio casa – Servizi Sociali, ai seguenti numeri telefonici: 0884/519628 – 0884/519681.

Allegati