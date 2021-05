Apprezzatissima l’ultima novità di Whatsapp: Si possono velocizzare i messaggi vocali

“Ti mando un vocale di 10 minuti” non deve essere più una frase che deve farci paura. Da oggi amici ed amiche logorroiche non devono più spaventarci, grazia alla nuova funzionalità dell’applicazione di messaggistica più famosa del mondo.

Da pochi giorni è stata rilasciata l’ultima release di whatsapp che ha introdotto la possibilità di velocizzare gli audio ricevuti in modo da ascoltarli rapidamente. Velocità Normale (1x) veloce 1,5x e velocissima 2x.

Ovviamente si perde l’enfasi, l’interpretazione e la pausa che sono fondamentali in un racconto, ma in un’epoca in cui tutti “andiamo di fretta” è sicuramente più funzionale e rapido.