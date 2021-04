Apple lancia gli Air Tag, piccoli sensori che servono per rintracciare i dispositivi come le chiavi, lo zaino, il portafoglio

Nella presentazione APPLE di ieri, l’amministratore delegato dell’azienda, Tim Cook, ha presentato anche i nuovissimi Apple Air Tag. Sarebbero dei piccoli sensori in grado di rintracciare i dispositivi come le chiavi, lo zaino, il portafoglio piuttosto che il telefono.

La differenza rispetto agli altri dispositivi già in commercio che svolgono la stessa funzione (Tracker GPS), sta nel fatto che questi piccoli “aggeggi” funzionano anche quando sono fuori dalla portata del collegamento Bluetooth sfruttando i miliardi di apparati Apple in circolazione per comunicare la loro posizione. Quando cioè perdiamo le chiavi per fare un esempio, possiamo mettere il tag collegato al portachiavi in modalità Lost.

Da quel momento, se uno dei moltissimi dispositivi Apple nel mondo passasse vicino a quel sensore sarebbe in grado di coglierne la presenza e di comunicarle in modo del tutto anonimo e riservato al suo proprietario. I nuovi tag arriveranno in Italia dal prossimo 23 aprile in prevendita e nei negozi dal 30 aprile ad un prezzo di 35 euro.