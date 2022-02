Appello di Oxana, referente della comunità ucraina di Manfredonia: “Abbiamo bisogno di aiuto, di tutti”

“La nostra terra madre sta sanguinando ed abbiamo bisogno di aiuto, di tutti. Cara Manfredonia abbiamo bisogno di beni di prima necessità, soprattutto per i bambini rinchiusi al buio sottoterra per sfuggire ai pericoli della guerra. Il popolo ucraino non si arrende e combatterà per la libertà”.

L’Amministrazione comunale di Manfredonia raccoglie e rilancia a tutta la cittadinanza l’accorato appello di Oxana, referente della comunità ucraina locale, che stamattina è stata ricevuta a Palazzo di Città per organizzare un’urgente raccolta di solidarietà a sostegno del popolo ucraino, coinvolto in un drammatico conflitto bellico.

Gli aiuti arriveranno direttamente alle famiglie che sono nascoste nei sotterranei delle città e saranno di grande aiuto per i civili che sono scesi in guerra sprovvisti di tutto.

La raccolta (le cui donazioni saranno caricate su un pullman diretto in Ucraina) avverrà martedì 1 marzo dalle ore 9 alle ore 18 davanti alla parrocchia SS Trinità, via Dante.

“Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare tanto – esorta il sindaco Gianni Rotice – Non restiamo solo spettatori dell’orrore trasmesso dalla tv. Possiamo e dobbiamo dare una mano al popolo ucraino che a Manfredonia conta una comunità numerosa, affabile e ben integrata. Non lasciamoli soli in questo momento di buio e paura. Come Amministrazione comunale siamo disponibili per coordinare tutte le iniziative di solidarietà e interloquire con soggetti sovraterritoriali per approvvigionamenti di materiale tecnico”.

COSA E’ POSSIBILE DONARE

antibiotici

antinfiammatori

antidolorifici

tachipirina

oki

paracetamolo

tranex

ugurol

pannolini bambini

pannoloni adulti

assorbenti donne

coperte termiche

maglieria intima termica

calze calde alte

pantaloni

maglioni

guanti

scarpe

cappelli

giubbotti

stoviglie usa e getta

prodotti per l’igiene

omogeneizzati per bambini

pappe per neonati e bambini

latte in polvere per neonati e bambini

conservanti (carne e verdure)

biscotti

dolci ad alto valore energetico

fast food (cibo secco da mangiare senza cottura)

riso e minestre breve cottura

cisterne di acqua potabile

roba militare anche da donna (tute, scarpe, caschi, ginocchiere, ecc)

N.B. sarebbe bello fare arrivare ai bambini, libri da colorare, quadernoni, penne, matite, gomme, temperamatite e colori di ogni genere