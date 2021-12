Apertura straordinaria del centro vaccinale di Manfredonia per la fascia di età 5-11

Lunedi 3 gennaio 2022 dalle ore 15 alle 18 apertura straordinaria del Centro Vaccinale di Manfredonia, presso la Chiesa Sacra Famiglia in via Canne n. 40, riservata unicamente alla fascia d’età dai 5 agli 11 anni.

Si prega di rispettare la vaccinazione di tale fascia d’età, mentre per le rimanenti è possibile recarsi presso il Centro Vaccinale negli altri giorni d’apertura.