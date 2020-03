Ape: “Agevolazioni per clienti in difficoltà a seguito dell’emergenza Coronavirus”

Considerata l’attuale emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, salvo eventuali futuri provvedimenti del Governo e delle Autorità Competenti, APE srl rassicura i propri clienti che non possono recarsi ai consueti canali fisici per il pagamento della bolletta o che si trovano in momentanea difficoltà economica, la disponibilità della società a concedere una proroga di ulteriori 30 giorni al termine di scadenza del 31 marzo riportato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.

Pertanto il pagamento della bolletta eseguito entro il 30 aprile, non comporterà l’applicazione da parte di Ape srl dell’interesse di mora per ritardato pagamento.

Ape srl

Manfredonia 19/03/2020