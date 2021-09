Antonio Vitulano: “Manfredonia ha bisogno di giovani orgogliosi di essere sipontini”

Cari concittadini ,

Cari amici e amiche ,

Cari elettori ed elettrici ,

sapete che non sono un politico di professione , sono un Imprenditore , un uomo comune che conosce i problemi reali della gente e delle imprese .

Sono sceso in campo per cercare di mettere in ordine le cose che non vanno ,e che non hanno funzionato negli ultimi anni grazie ad una mal gestione amministrativa di Centro-sinistra .

Sono sceso in campo per collaborare con una nuova classe dirigente e per onorare una sfida, ma una sfida non fine a se stessa , bensì io credo sia una reale opportunità per governare Manfredonia con chiarezza e credibilità, affinché la nostra bellissima città possa meritarsi un futuro migliore.

Manfredonia ha bisogno di una nuova classe dirigente , di persone competenti che sappiano far funzionare al meglio la macchina Comunale , i Manfredoniani hanno bisogno di un Comune amico delle imprese e di chi ci lavora , abbiamo bisogno di un Comune che abbia a cuore il proprio territorio e le sue bellezze naturali e culturali , abbiamo bisogno di un Comune che trasformi il proprio ospedale in un servizio efficiente per chi soffre , abbiamo bisogno di un Comune attento alle famiglie meno abbienti e agli anziani , abbiamo bisogno di produrre lavoro e ricchezza per far si che i nostri giovani non siano costretti ad emigrare al Nord o fuori la nostra bellissima Italia .

Manfredonia ha bisogno di Giovani orgogliosi di essere Sipontini , con obiettivi e sogni ambiziosi .

Per avere questo Comune bisogna votare Forza Italia , un unione di donne e uomini che vengono dal mondo del lavoro , gente che ogni giorno supera gli esami della vita .

Per cambiare ci vuole una classe dirigente interamente nuova !

Chi crede VINCE , vedrete ce la faremo !

un Grazie a voi tutti !

Dott. Antonio Vitulano

Giandiego Gatta

Forza Italia – Circolo di Manfredonia

Gianni Rotice – Candidato Sindaco Manfredonia