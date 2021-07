Antonio Decaro alla Festa de L’Unità di Manfredonia. Il programma completo

Quella della Festa de l’Unità è una lunga tradizione che puntualmente rinnoviamo anno dopo anno.

Dal prossimo venerdì 23 luglio, sino a domenica 25, vi aspetteremo in Piazzale Ferri, nello spazio adiacente al parco giochi, per una serie di dibattiti ed incontri importanti per il futuro della nostra città.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, diversi saranno gli ospiti che porteranno il proprio contributo per poi metterlo a disposizione di tutti.

Di seguito, il programma delle tre giornate:

Venerdì 23 luglio, ore 20

Recovery Plan: un’opportunità per la Capitanata

Peppe Provenzano – Vicesegretario PD

Michele Bordo – Deputato PD

Lia Azzarone – Segretaria PD Capitanata

Raffaele Caputo – Segretario PD Manfredonia

Modera: Gianni Di Bari

Live Music: TerrAnima band

Sabato 24 luglio, ore 20

Le parole fanno la differenza

Vincenzo Antonio Gallo – Presidente Arci Gay Bari

Tiziana Carella – Psicologa Associazione Agedo

Prof. Michele Illiceto – Docente di Filosofia presso Facoltà Teologica Pugliese di Bari

Cecilia Simone – Responsabile Istruzione PD Manfredonia

Live Music: Gli Scarrafoni – Tributo a Pino Daniele

Domenica 25 luglio, ore 20

Il mestiere dell’amministratore

Antonio Decaro – Sindaco di Bari

Raffaele Piemontese – Vicepresidente Regione Puglia

Paolo Campo – Consigliere PD Regione Puglia

Raffaele Caputo – Segretario PD Manfredonia

Live Music: “Sometimes” live acoustic show