Antonella Laricchia domani a San Giovanni Rotondo

“Agricoltura e Turismo. Due settori traino dell’economia pugliese, abbandonati da anni dalla politica regionale e sui cui noi, in particolare in questo territorio della Capitanata, vogliamo puntare attraverso nuove strategie di sviluppo sostenibile”. Lo dichiara la candidata presidente del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia Antonella Laricchia presentando l’evento che si terrà a San Giovanni Rotondo, sabato 25 luglio nel Chiostro Comunale alle ore 18.30.

Interverranno oltre alla candidata presidente, il candidato consigliere alla Regione Puglia Salvatore Biancofiore, la senatrice Gisella Naturale e il deputato Giorgio Lovecchio.

“È particolarmente significativo per me condividere in questa terra – continua Laricchia – il programma del Movimento 5 Stelle con i candidati e i parlamentari: uomini e donne che da sempre sono impegnati sul territorio, come Salvatore Biancofiore, attivista, ex consigliere comunale che viene dal mondo del volontariato, anima del civismo e dell’impegno sociale nella provincia di Foggia. Insieme a loro riprogettiamo la Puglia e la Capitanata riportando al centro della politica regionale i cittadini e il territorio”.

“Etica, qualità e innovazione sono le parole chiave per parlare di una nuova idea di agricoltura – spiega la senatrice Gisella Naturale – seguendo la strategia del ‘Farm to fork’, ovvero ‘dal campo alla tavola’, strategia presente anche nel piano decennale della Commissione Europea e guidiamo la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. ‘Dal campo alla tavola’ racchiude il senso dell’incontro: agricoltura strettamente connessa con ciò che piace più al turista, il cibo”.