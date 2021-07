Antonella Boralevi a Foggia per presentare il suo nuovo romanzo ‘Tutto il sole che c’è’.

La giornalista incontrerà i lettori a Parco Città il prossimo 19 luglio per raccontare la storia di una grande famiglia toscana nel vortice dell’Italia fascista e del Dopoguerra.

Dopo lo stop dovuto al Covid19, tornano le presentazioni della Mondadori di via Oberdan a Foggia. Ad inaugurare questo nuovo ciclo di incontri sarà la giornalista, scrittrice e opinionista tv Antonella Boralevi che lunedì 19 luglio a partire dalle ore 19.00 a Parco Città presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo ‘Tutto il sole che c’è’ (ed. La Nave di Teseo). A dialogare con lei ci sarà la giornalista Germana Zappatore.

Per partecipare alla presentazione del libro è necessario prenotare (gratuitamente) il posto su https://www.parcocittafoggia.it/evento/tutto-il-sole-che-ce/.

ANTONELLA BORALEVI: NOTA BIOGRAFICA

Scrittrice, opinion leader, autrice di format televisivi, conduttrice televisiva, sceneggiatrice è nata a Firenze in una famiglia di notabili toscani, i Mannocci Galeotti di Larciano. Dopo la maturità classica si è laureata all’Università di Firenze in Filosofia del Linguaggio con una tesi su “Elementi teoretici per un Modello per gli atti di parola”. E’ stata ricercatrice per l’Accademia della Crusca e poi per la Scuola Normale di Pisa, ma ha lasciato questi incarichi per dedicarsi alla sua più grande passione: il giornalismo.

Ha cominciato pubblicando su VOGUE interviste ai grandi personaggi della Cultura, poi ha scritto per PANORAMA, UOMO VOGUE, GIOIA, NEW YORK TIMES STYLE. Si è occupata di inchieste, interviste, commenti di cultura e società e cronaca sul MESSAGGERO. Oggi Scrive commenti per LA STAMPA, OGGI, IL SECOLO XIX, AD e si occupa di viaggi e persone per GRAZIA. Sul sito stampa.it cura la rubrica ‘Lato Boralevi’, dove analizza gli aspetti emotivi della cronaca e del costume.

Il debutto come scrittrice è avvenuto nel 1985 con il saggio ‘Far salotto’ (Mondadori), mentre il primo romanzo è stato ‘Prima che il vento’ (Rizzoli) nel 2005. Il suo più grande successo è stato ‘La bambina nel buio’ (Baldini-Castoldi) uscito nell’aprile 2018 e rimasto nella classifica dei libri più venduti per ben 14 settimane e giunto alla settima edizione. ‘Tutto il sole che c’è’ è il suo ventiduesimo libro.

Per la televisione, ha scritto e condotto talk show di successo: UOMINI e BIANCO E NERO su Rai Due, CAPITANI CORAGGIOSI su La7, VISSI D’ARTE e LA PENISOLA DEL TESORO su Rai Uno, FILM DOSSIER LINEE D’OMBRA SU Rete Quattro. Attualmente è nel parterre degli opinionisti di POMERIGGIO 5, DOMENICA 5, PORTA A PORTA, VITA IN DIRETTA, UNO MATTINA, MATTINO 5. Nel 2009 è stata nominata Consigliere Diplomatico per la Comunicazione della Cultura e della Immagine dell’Italia, con funzioni di coordinamento dell’attività di Ambasciata, Istituto di cultura e Consolato Generale ed è stata assegnata presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi. In questo ruolo ha ideato, curato e organizzato la Prima Mostra del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, ‘La France et le Risorgimento’.