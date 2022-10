Anticipazioni Viola come il Mare, la sua morte sconvolge tutti: straordinaria scoperta

Questa sera andrà in onda la terza terza puntata di Viola come il mare, la serie TV di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi ambientata a Palermo e tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. Numerosi colpi di scena attendono i telespettatori in questo nuovo episodio dove l’ispettore capo Francesco Demir continua le sue indagini sul traffico di esseri umani. La puntata si apre con le indagini sulla morte di un imprenditore che coinvolgono un giornalista di punta di Sicilia Web News, dove lavora Viola.

Viola Vitale continua ad essere felice al fianco di Raniero, il quale gli sta dando una mano nella ricerca del padre. Ed è proprio grazie a lui che Viola scopre che sua madre qualche anno prima ha fatto una visita a Palermo. Questo indizio sarà la chiave giusta per rintracciare suo padre. Demir, invece, si trova a indagare sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada. Ma nel frattempo cresce l’attrazione con Farah cresce che innescherà ulteriori frizioni con Viola.