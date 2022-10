Anticipazioni Una Vita, terribile scoperta ad Acacias: malore per Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita dal 29 ottobre al 4 novembre, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena che infittiscono ancora di più la trama della soap-opera. Hortensia, non curante dei pettegolezzi e di ciò che si dirà di lei, esce allo scoperto e bacia pubblicamente Pascual. Questo momento romantico è divenuto in un lampo argomento del giorno ad Acacias e tutti parlano male dei due innamorati. Azucena e Guillermo sono testimoni del chiacchiericcio dei vicini. Alodia viene a conoscenza dei tradimenti di Ignacio e così lascia la sua casa trovando rifugio da Jose e Bellita. Ignacio, pentito delle sue azioni, implora perdono ma Alodia è irremovibile. Bellita, però, progetta un piano per farli tornare insieme.

Felipe si dichiara a Dori, la quale senza esitazione alcuna accetta la sua proposta di matrimonio; un momento molto felice festeggiato da tutti i presenti. Lolita, dopo i festeggiamenti, parla con Felipe dicendogli di non sapere come comportarsi con Fidel, mentre Felipe e Dori hanno un dilemma con i rispettivi lavori.

Genoveva è al settimo cielo e presenta sua figlia alle vicine. Una volta tornate a casa, però, Gabriela di nascosto versa una polvere nella tisana di sua madre che in poco tempo accuserà un malore. Marcelo prova a convincere Genoveva di rivolgersi ad altri medici, ma Gabriela si dice contrariata. Luzdivina, intanto, dopo i ricatti continui di suo fratello crede che sarebbe forse il caso di lasciare Acacias.