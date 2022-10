Anticipazioni GF Vip 7, provvedimento disciplinare in arrivo: ha superato il limite

Oggi, giovedì 20 ottobre, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale del GF Vip 7. Come al solito saranno tantissime le sorprese che Alfonso Signorini ha in serbo per i concorrenti. Ad alcuni verrà chiesto di ricordare alcuni passi importanti della propria vita, mentre ad altri potrebbe essere chiesto un confronto per provare a capire se quanto accaduto negli ultimi giorni possa aver lasciato delle scorie negli animi dei vipponi.

Sorprese su sorprese a cui vanno ad aggiungersi anche colpi di scena clamorosi. Difatti, secondo le ultime anticipazioni saranno davvero tanti i temi che verranno affrontati durante la live, a partire dai commenti hot di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Antonino Spinalbese.

Le anticipazioni del GF Vip 7 di oggi

Elenoire Ferruzzi è molto schietta e non sa tenere per sé certe considerazioni, come avvenuto nelle scorse ore. La vippona era in compagnia di Alberto De Pisis quando si è lasciata sfuggire commenti piccanti su Antonino Spinalbese. “Quanto vorrei leccare le p*lle ad Antonino. Ma proprio p*lle, sottop*lle e c*lo. Sì, mamma… Sarebbe di un eccitante! – ha detto Elenoire mentre Alberto era seduto sul letto proprio accanto ad Antonino –. No, sai amore sono preoccupato perché non vorrei avessi una reazione. Non vorrei mai che poi ci sono io nel letto”. E ancora: “Cresce molto? Me lo auguro. Ci sono quelli che sono piccoli e poi diventano dei razzi. Il tuo, amore, è di base piccolo. Tu lo sai che io faccio i raggi X”. Sicuramente Alfonso Signorini vorrà approfondire l’argomento insieme ai diretti interessati ma senza tralasciare un altro episodio che ha sollevato un grosso polverone.

Nikita Pelizon si è lasciata andare ed ha voluto raccontare ai suoi coinquilini di quando a 16 anni stava per compiere un gesto estremo. “La vita non è sempre una passeggiata serena e semplice. Come te, anche io in passato ho dovuto affrontare momenti duri e complicati. Una volta ricordo che è stata particolarmente difficile. Avevo circa 16 anni e ho pensato di farla finita e di andarmene. Diciamo che mi sono detta ‘la vita è mia e decido io come e quando finirla’. Per me era arrivato il momento di andarmene. Ci pensavo sul serio e avevo preparato e pianificato tutto. Per fortuna poi mi hanno fermata giusto in tempo, prima che lo facessi davvero. Adesso va meglio e cerco di apprezzare le cose belle. Adesso vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”. Dopo aver ascoltato le parole della gieffina, Wilma Goich si è lasciata andare in un commento che ha scaturito l’ira dei fan: “Questa (Nikita ndr) non ha mai detto nulla per un mese e guarda caso ieri sera parla del suicidio?”. L’ex moglie di Edoardo Vianello non ha compreso appieno il suo dolore, non mostrando affatto empatia. Per tale motivo il programma potrebbe prendere in considerazione un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.