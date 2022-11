Anticipazioni GF Vip 7, incredibile decisione di Alfonso Signorini: che sorpresa per i concorrenti!

La tredicesima puntata del GF Vip 7 riserverà diversi colpi di scena al pubblico. A cominciare dalla decisione di Alfonso Signorini di fare entrare nella casa sei nuovi concorrenti. Davide Maggio ha rivelato di essere venuto a conoscenza che Luca Onestini ed Edoardo Tavassi saranno sicuramente tra i nuovi inquilini vip che stasera varcheranno la porta rossa. A questi però si va ad aggiungere Luciano Punzo. L’esperto di gossip, infatti, ha confessato che “il bel partenopeo, nato a San Giorgio Cremano in provincia di Napoli entrerà nella casa del Grande Fratello Vip”.

Le sorprese non finiscono qui. TvBlog.it ha anche rivelato che oltre ai suddetti, a entrare nella casa più spiata d’Italia saranno anche la sorella di Clizia Incorvaia (Micol), Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Quest’ultima popolare tra il pubblico per ever partecipato a L’Isola dei Famosi. Sei nuovi ingressi che hanno il compito di vivacizzare le dinamiche, che da qualche settimana a questa parte latitano parecchio.

Oltre agli ingressi verrà dato ampio spazio agli aggiornamenti sul flirt tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, al litigio della scorsa notte con protagonisti Luca Salatino e Attilio Romita e tanti altri temi che Alfonso Signorini non vede l’ora di approfondire nella live.