Anticipazioni Beautiful, ricoverata d’urgenza in ospedale: Steffy fa una promessa

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 32 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il motivo di tale successo è dovuto alla trama avvincente che ogni giorno si arricchisce di numerosissimi colpi di scena proprio come nel prossimo episodio in onda alle 14.05 su Canale 5.

Anticipazioni Beautiful dal 29 ottobre al 4 novembre

Sheila dopo essere tornata non è disposta a togliere il disturbo così facilmente nonostante la famiglia Forrester si rifiuta di passare sopra al passato della donna. Sono ancora vivi i ricordi dei tentati omicidi nei confronti di più membri della famiglia. L’unico a farle da spalla è Finn che sembra non perdere ancora una volta la sua ritrovata madre biologica. Così Sheila approfitta di un momento in cui è sola con suo figlio e finge uno svenimento che mette in grande allarme Finn al punto da fargli chiamare un’ambulanza e farla ricoverare in ospedale per accertamenti.

Quando Steffy scopre cos’è successo si precipita in ospedale ma non è per nulla impietosita da una Sheila che giace a letto apparentemente priva di sensi. La giovane Forrester le si avvicina e senza giri di parole le dice di non credere al suo malore e che sta fingendo come sempre per manipolare gli altri e ottenere quello che vuole. Steffy così promette a se stessa di smascherarla e giura che farà di tutto perché Finn non finisca nella rete di Sheila e per tenerla lontana dal piccolo Hayes.