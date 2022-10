Anticipazioni Beautiful, crolla tra le sue braccia in lacrime: alto tradimento

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il motivo di tale successo è dovuto alla trama avvincente che ogni giorno si arricchisce di numerosissimi colpi di scena proprio come nel prossimo episodio in onda alle 14.05 su Canale 5.

Beautiful, le anticipazioni americane

Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, Ridge lascia Brooke ad Aspen. La mamma di Hope torna a Los Angeles e riceve inizialmente conforto da Bill e poi da Liam. Proprio su quest’ultimo, SoapSheKnows ha rivelato che “è solo una questione di tempo prima che Liam e Brooke si colleghino”. In questi anni i due si sono spesso schierati dalla stessa parte, in modo particolare quando c’era da schierarsi contro Thomas. Liam ha sempre sostenuto Brooke e viceversa, ma questa volta è diverso.

La Logan, dopo che Bill è andato via, resta sola con Liam. Dopo uno sfogo sfociato in lacrime chiede al marito di sua figlia di andare via ma Liam, notando le bottiglie di alcol, decide di restare. “Brooke crolla tra le sue braccia, piangendo”, si legge su SoapSheKnows. Le anticipazioni non rivelano altro su questo momento, ma fanno sapere che la Logan non vuole assolutamente che quanto accaduto esca fuori da quella casa. Così chiede a Liam di non parlare con sua figlia del suo momento di debolezza. Nessun segreto però può essere custodito per sempre e Hope inizia a intuire che c’è qualcosa che non va e che sua mamma e suo marito le stanno nascondendo qualcosa. I telespettatori sperano che tra suocera e genero non avvenga altro perché per Hope sarebbe un tradimento orribile.