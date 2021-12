Antiche tradizioni popolari sipontine

Mese Nelle tradizioni popolari sipontine e meridionali, il trascorrere del tempo è avvertito, sia che si è in attesa di un evento propizio, e sia se ci sono delle scadenze. Per i fanciulli, non mancano delle cantilene (o filastrocche), per i grandi, invece, vi sono delle…. ironie

Dudece fréte

geranne ggeranne,

june pe nn’ate

ngule ce vanne

Dodici fratelli,/ girando girando/ uno con l’altro/ nel culo si vanno (mesi dell’anno)

Na volte a ll’anne:

Ddije lla cumanne.

Na volte a u mese:

ji troppe a spese

(ne mbortespese).

Na volte u jurne

ji nu latune

Una volta l’anno:/ Dio lo comanda/ Una volta al mese:/ è grossa la spesa /(non porta spese)/ Una

volta al giorno è una laterna (litania funebre)

S’u mese ji de quarande

Ije péje a tutte quande

S’u mese ji de trèndune

Ije ne mbéje a nescjune

Se il mese è di quaranta/ io pago a tutti quanti /Se il mese è di trentuno/ io non pago a nessuno

Amm’accucchjé lli mise

Dobbiamo riunire i mesi

Ammanghene i meséte

Cominciano a mancare le mesate (non si paga)

Ce ll’ò misse a mise

Se l’è messo a mesi (far trascorrere molto tempo)

Ce vedime a fine mese

Ci vediamo a fine mese

Dudece so’ i fratèlle:

mmizze brutte

e mmizze bbèlle

Dodici sono i fratelli (mesi):/ metà brutti/ e metà belli

Janne séne

e mise rutte

Anni interi/ e mesi rotti (si contano gli anni per intero ed i mesi frazionati)

Ji ggjà passéte nu mese

E’ già passato un mese

Ji nu mesarule

E’ un mesarolo (lavoro a mese)

I mise ne nzo’ tutt’u stèsse

I mesi non sono tutti uguali

I mise so’ lunghe a passé

I mesi sono lunghi a trascorrere

Ll’anne d’u méje

e llu mese d’u poje

L’anno del mai/ e il mese del poi

Mese sopa mese

Mese sopra mese (ritardo nel pagamento)

Nd’i mise p’a R

Ne nd’assettanne u sole

Nei mesi con la R/ non ti sedere al sole

Ne ngj’arrive a fine mese

Non ci si arriva a fine mese (poco denaro)

N’o fatte passé né mese

E né setteméne

Non ha fatto trascorrere né mese/ e ne settimana (subito)

Nn’o fatte passè

Né n’anne

e né nu mese

Non ha fatto passare/ né un anno/ e né un mese (subito)

Nu mese jèsse

E nn’ate trése

Un mese esce/ ed un mese entra (i mesi passano velocemente)

O pegghjéte a meséte

Ha preso la mesata (la paga di un mese)

Passe nu mese

e vene n’ate

Passa un mese/ e viene un altro (lo scorrere veloce del tempo)

Prime lucènde,

mese scurrènde

Primo (giorno del mese con il sole ) brillante,/ il mese scorrerà sempre così

Quand’ji llunghe stu mese:

adda vedì cudde ca vene

Quanto è lungo questo mese:/ Devi vedere quello che appresso viene

Quiste so’ mise triste

Questi sono mesi tristi (inverno)

Sètte mise:

sètte vise

Sette mesi:/ sette visi (neonato)

Sté sèmbe nu mese addrete

Sta sempre un mese indietro (porta sempre un mese di arretrato)

Subbete arrive a fin u mse

Subito arriva la fine del mese

Tene u mese

Ha il mese (mestruazioni)

U mese ca sté a “r”

ne nd’assettanne

a llu sole

Il mese con la “r”/ non ti esporre/ al sole

U mese ca trése

(ca vene)

Il mese che entra (che viene) (il mese prossimo)

U mese p’a “r”

Ne nge mangene i cozzzele

Nei mesi con la “r”/ non si consumano le cozze

A cura di Pasquale Ognissanti