Anteprima Festival è una manifestazione culturale nata con la finalità della promozione della musica e del repertorio chitarristico, organizzata, dall’Associazione Duo Caputo Pompilio, di San Giovanni Rotondo, promossa con la collaborazione dell’Associazione La Traccia Nascosta A.P.S., di Manfredonia.

Il programma prevede 3 appuntamenti concertistici, musicisti selezionati dal Direttore Artistico M° Luciano Pompilio, dove si esibiranno artisti apprezzati a livello internazionale. Inoltre, Anteprima Festival, sarà vetrina e apripista della 16° edizione del prestigioso Festival Internazionale Di Chitarra ospitato dalla Città di Manfredonia organizzato dal Direttore Artistico M° Luciano Pompilio Ass. Musicale Duo Caputo Pompilio in collaborazione con Ass. culturale La Traccia Nascosta A.P.S.

La manifestazione, ha ottenuto il patrocinio del ASSESSORATO CULTURA, TUTELA E SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI, TURISMO, SVILUPPO E IMPRESA TURISTICA della Regione Puglia.

Le tre serate concertistiche si svolgeranno presso la sede de La Traccia Nascosta A.P.S., sita in Via San Francesco n°66, 71043 Manfredonia (FG). Contributo d’ingresso di 6,00 euro per i NON SOCI dell’Associazione. Acceso con obbligo di Green Pass.