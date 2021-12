Anteprima Festival è una manifestazione culturale nata con la finalità della promozione della musica e del repertorio chitarristico, organizzata, dall’Associazione Duo Caputo Pompilio, di San Giovanni Rotondo, promossa con la collaborazione dell’Associazione La Traccia Nascosta A.P.S., di Manfredonia.

Seconda serata, Stasera, Sabato 11 Dicembre Ore 19:30 Duo Bandoneon Chitarra (Argentina/Spagna) Chitarra Carles Pons e Orlando di Bello: Il bandoneon e chitarra “El Tango”; ha iniziato il suo viaggio alla fine del 2010 col famoso bandoneon argentino di Orlando di Bello e del chitarrista Carles Pons, entrambi stimati e conosciutissimi dagli addetti ai lavori. Questa insolita formazione raggiunge rapidamente il successo critico e pubblico ed è invitato nei più importanti festival musicali in tutta Europa, Asia e America. Il repertorio è interamente dedicato alla musica argentina come tanghi classici, tanghi moderni, milonghe, ecc. Nel 2019 hanno avuto un grandissimo successo nel tour in Giappone.

Anteprima Festival, ha ottenuto i patrocini dell’Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia e della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Le tre serate concertistiche si svolgeranno presso la sede de La Traccia Nascosta A.P.S., sita in Via San Francesco n°66, Manfredonia (FG).

Gli eventi si svolgeranno secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, sarà gradita la prenotazione per i soci, controllo obbligatorio green pass. Ingresso con contributo d’ingresso di 6,00 euro per i Non Soci.