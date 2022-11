Annusare la puzza diventa un lavoro, la prossima settimana la selezione

La prossima settimana a Caserta nella sede dell’ARPA (l’agenzia regionale di protezione ambientale) ci sarà la selezione per la formazione una squadra di esaminatori di odori, cioè persone che per lavoro dovranno annusare campioni di odori, prevalentemente puzze, prelevati nell’aria in seguito a segnalazioni di miasmi.

Scoppiarono le polemiche quando a maggio, l’ARPA pubblicò il bando per la selezione, In realtà il lavoro degli esaminatori di odori, e in generale dei professionisti che lavorano nei laboratori di olfattometria delle ARPA, è piuttosto importante e sottovalutato: ogni giorno in Italia vengono segnalate decine di “molestie olfattive” che spesso sono causa di proteste, tensioni, e in molti casi di un sensibile peggioramento della qualità della vita delle persone che abitano nelle zone interessate dalle puzze.