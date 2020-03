Annullata la mostra e visita gratuita per le donne al Museo Storico dei Pompieri

In virtù dei dispositivi emessi con il nuovo DPCM 4 marzo 2020, volto a contenere il contagio da Coronavirus “Covid-19”, con gran rammarico siamo costretti ad annullare l’evento previsto per domenica 8 marzo 2020, organizzato dal Museo in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne.

Ci scusiamo con le visitatrici ed i visitatori che hanno da subito prestato grande sostegno alla nostra iniziativa. Il tema trattato sta a cuore al nostro Museo e sarà nostra premura organizzarlo nuovamente: comunicheremo la nuova data sul sito e sui canali social, che vi invitiamo a seguire per restare aggiornati sulle nostre iniziative.