Antiche tradizioni popolari sipontine

Anno, annata

A cura di Pasquale Ognissanti Archivio storico sipontino

I commenti sull’anno potrebbero essere ovvi, tanto è pregnante nell’animo umano il trsascorrere del tempo. Eppure non mancano proverbi e modi dire che sono ironici od anche bene auguranti.

Acchessì… passene ll’anne

Così passano gli anni (inerzia)

Accume passene ll’anne

Come passano (veloci) gli anni

A jann’a janne

Ad anni ad anni (per lungo tempo)

A ll’anne che vene

ce ne parle

Se ne parla/ per l’anno che viene

A llà passe ll’anne

d’i panne suve

Lì passa gli anni/ dei panni suoi (tutto il suo tempo)

Altruve (pe) qual’amne

Altrove (chi sa) quale anno

Anne addrete

Anni addietro (passati)

Anne nuve,

vita nove

(Jurne)

Anno (Giorno) nuovo,/ vita nuova

Annéte de vinde:

Annéte de ninde

Annata piena di vento:/ annata da niente (poco raccolto)

Ce lli porte bbune ll’anne

Se li porta bene gli anni

Ce ne parle ll’anne ca vene

Penzéme a fernèsce bbune cust’anne

Se ne parla l’anno venturo/ pensiamo a finir bene quest’anno

Ce vonne anne

e sèchele

Occorrono anni/ e secoli (moltissimo tempo)

Chépe catalanne

(chépe ist’a ll’anne)

Per lungo tempo

Chépe code a ll’anne

Testa, coda all’anno (da un capo all’altro dell’anno

Cj’ammucce ll’anne

Si nasconde gli anni (non dice mai la verità sui suoi anni)

Cume amme viste cust’anne,

amma vedì ll’anne ca vene

Come abbiamo visto questo anno/ dobbiamo vedere l’anno che viene

Cust’anne ji na bbon’annéte

Questo anno è una buona annata

Da chiche janne addrete

Da qualche anno addietro (1791)

Da mo a cind’anne

Da mo a cento anni (augurio)

Da quand’anne ce canuscime

Da quanti anni ci conosciamo…

Doppe de n’anne

ce cèrne a cènere

Dopo di un anno/ si vaglia la cenere

E ji passéte pure cust’anne

Ed è passato pure questo anno

Gese Criste

ce uà bbenedice ll’annéte

Gesù Cristo/ ci deve benedire l’annata (la coltivazione annuale)

Janne pe janne

Anno per anno (con calma)

Ji na malannéte

(bbonnanéte)

E’ una cattiva (buona) annata (pessimo, buon raccolto di grano)

Ji n’annarule

E’ un annarolo (con contratto annuale)

Ji n’anne e cchjù

E’ più di un anno

Ji passéte n’at’annéte

E’ passato un altro anno

Ll’anne ca vene

L’anno che viene (venturo)

Ll’anne de samminghe

(samméje)

L’anno di sammingo (di santo mai)

Ll’anne d’u bbonsalute

L’anno del buon saluto (buona salute)

Ll’anne ne nzo’ méje troppe

Gli anni non sono mai troppi (meglio averne troppi)

Ll’anne passene

e ne nde n’accurge

Gli anni passano/ e non te ne accorgi

Ll’anne passéte

L’anno passato (scorso)

Ll’anne sène

Gli anni interi (molto tempo)

Llu piseme de ll’anne

Ji llu piseme cchjù granne

(pesande)

Il peso degli anni/ è il peso più grande (gravoso)

Mègghje a ne ngundé ll’anne

Meglio a non contare (enumerare) gli anni

Me so’ stanghéte a cundé ll’anne

Sono stanco a contare gli anni

Mufalanne

Mo fa un anno (l’anno passato)

N’anne ne nge chembronde pe nn’ate

Un anno non si confronta con un altro

N’annéte mange n’at’annéte

Una annata mangia un’altra annata (passano in fretta)

Na volt’a ll’anne

Ddije lla cumanne

Una volta all’anno/ Dio lo comanda (togliersi uno sfizio)

Ne mmostre ll’anne ca tene

Non mostra gli anni che ha

Ne nge condene

ll’anne ca tene

Non si contano/ gli anni che ha (vecchissimo)

Ne nn’ji cchjù annète

d’accurdè colascione

Non è più annata di accordare calascione (manole)(contrabbassi)(non è tempo da far festa)

Nn’o fatte manghe n’anne

Non ha fatto manco un anno

Nn’o fatte passé

manghe n’anne

Non ha fatto passare/ manco un anno

Passe n’anne

e vene n’ate

Passa un anno/ e viene un anno

Passene ll’anne

Ma rumanime

sèmbe u stèsse

Passano gli anni/ ma restiamo/ sempre uguali (stesso stato socio-economico)

Qquand’anne à fatte?

Quanti anni hai fatto (compiti)?

Qquand’anne me déje?

Qquande ne tine.

Quanti anni mi dai?/ quanto ne tieni!

Qquand’anne so’ passéte…

Quanti anni sono passati

Qquand’anne tine?

Zicche zicche tande

Quanti anni hai?/ Esattamente tanti

Quatt’anne a magge

(Farà) quattro anni a maggio (anche soprannome)

Qquèdde ca ne ssuccede

nda nn’anne

succede nda nu mumènde

Ciò che non accade/ in un anno,/ può accadere in un momento (solo istante)

Sime de llu stèsse anne

Siamo dello stesso anno

So’ janne e janne

Sono anni e anni (è pssato molto tempo)

Tene ll’anne de tataranne

Ha gli anni di nonno

Te pute fé ll’anne

d’i panne tuve

Ti puoi fare gli anni/ dei panni tuoi (puoi stare contento)

Trè volte a ll’anne

ce péje a tèrze

Tre volte all’anno/ si paga la terza (ogni 4 mesi: Natale, Pasqua, Ferragosto)

U crejature de n’anne

(U uagnone)

(Assomiglia) alla creatura di un anno (infantilismo acuto)

Vole affranghé ll’anne

Vuole affrancarsi (diminuire) gli anni