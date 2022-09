ANNA MASTROPASQUA È MISS BELLEZZA ITALIANA 2022: TRIPUDIO DI BELLEZZA E TALENTO IN PIAZZA MAESTRI D’ASCIA

Anna Mastropasqua di Zapponeta è Miss Bellezza Italiana 2022. La bella sedicenne prevale sul gruppo delle altre 26 concorrenti in gara, provenienti da varie località del Sud Italia e si aggiudica la fascia più ambita della serata. Tripudio di bellezza nella magnifica cornice di Piazza Maestri D’Ascia a Manfredonia, dove sabato sera è andato in scena, con gran successo di pubblico, il concorso Miss Bellezza Italiana 2022.

Dopo la numerosa partecipazione alle selezioni di Trani e di Manfredonia da parte di bellissime aspiranti miss, l’Associazione “La Fenice”, organizzatrice e promotrice dell’evento, ha scelto per la finalissima la città di Manfredonia, emblema di eleganza e di bellezza senza tempo, ottenendo il patrocinio del Comune di Manfredonia e il sostegno di numerose associazioni locali.

Delle 27 concorrenti in gara, la giuria presieduta dall’affascinate attore Fabio Fulco, reduce da numerosi successi televisivi, ha affidato l’ambita corona alla stupenda Anna Mastropasqua, sedicenne di Zapponeta, che ha conquistato con la sua bellezza e la sua classe tutto il pubblico presente.

“Dedico questa vittoria alla mia famiglia e, in modo particolare, ai miei genitori. Loro mi hanno sempre sostenuto e mi hanno insegnato a coltivare i miei sogni – afferma emozionata la reginetta del concorso – Sogni nel cassetto? Poter lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. La strada è irta e piena di ostacoli ma voglio provarci!”.

La prestigiosa fascia di “Miss Bellezza Italiana Cinema” è stata invece assegnata direttamente dall’attore Fabio Fulco alla talentuosa Delia Papagno di Bari che ha recitato in maniera superlativa un monologo da lei scritto ed interpretato per la serata. Per le altre categorie invece, hanno vinto: “Top” Elena Cuomo, “Pin Up” Vittoria Miucci, “Sorriso” Denise Bottalico, “Fascino” Laura Ostuni, “Eleganza” Marta Bottalico, “Teenager” Roberta Cipolletta, “Sprint” Miriana Ferrantino, “Fashion” Alessia Conoscitore, “Model” Vanessa Dilernia, “In gambissima” Clotilde Abondio.

La serata è stata condotta brillantemente dalla splendida conduttrice e attrice barlettana Lucia Dipaola e impreziosita da momenti di spettacolo con l’illusionista e fantasista, Alexis Arts, al secolo Danilo Audiello, detentore di ben 7 Guinness World Records e con l’energica e frizzante cantante Gabriela Heredia.

Punta di diamante della kermesse, la sfilata di moda, in anteprima assoluta, della collezione Amantia, realizzata dalla talentuosa stilista emergente Martina Di Candia. “Ho sempre avuto fin da piccola la passione per la moda – confessa la stilista – Mentre le mie amichette giocavano con le bambole, io creavo vestitini con pareo e mollette sulla mia cuginetta. Spero che si possa realizzare il mio sogno nel cassetto ovvero quello di diventare una designer di successo, riuscendo a trasmettere a tutti la mia passione e il mio amore verso il settore dell’alta moda”.

Grande soddisfazione per la realizzazione di un progetto che mette al primo posto non solo la bellezza, l’eleganza, la moda ma anche il talento, trapela dalle parole del patron del concorso Domenico Di Candia “Ognuno di noi possiede un talento ed è un dono unico e prezioso da non trascurare assolutamente. La grande bellezza della vita è esprimere quel talento. Complimenti a tutte le ragazze che hanno preso parte alle selezioni e alla finale con l’augurio sincero di raggiungere traguardi di successo nel mondo della moda e della vita. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale, il Sindaco Gianni Rotice, i cari amici sponsor, le associazioni, la giuria, la Fondazione Ant che sostiene il concorso, il fotografo Fulvio Abbatista e tutto il numeroso pubblico. Alla prossima edizione del concorso”

Stefania Consiglia Troiano