Anime Brille organizza il primo Open Mic realizzato in Capitanata

La vineria Anime Brille diventa un comedy club e organizza Open Mic:prima rassegna dedicata alla stand up comedy realizzata in città e in provincia.

Di cosa si tratta? Letteralmente significa “microfono aperto”, nel caso di specie quello del palchetto della vineria di piazza Federico II, a disposizione di attori comici che avranno voglia di farsi conoscere e giudicare – con applausi o fischi – dal pubblico in sala.

I protagonisti saranno tanto artisti già formati che dilettanti smaniosi di emergere, non c’è distinzione e non c’è differenza di trattamento: a tutti saranno garantiti da 3 a 5 minuti.

Il primo evento è in programma giovedì 29 ottobre, a partire dalle 21.30, e potranno accedere al palco di Anime Brille al massimo 8 partecipanti.

Per partecipare bisogna inviare una mail a foggiaopenmic@gmail.com indicando i dati personali e il testo o il canovaccio della propria esibizione.

In sala sarà possibile degustare i piatti realizzati con i prodotti di Campagna Amica e i vini delle cantine Slow Wine.