Angiola: “Fondi ai comuni della provincia di Foggia”. Ma non c’è Manfredonia

Il 23 luglio la Camera ha dato il definitivo via libera al D.L. n. 73 che destinava 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022.

Si sono destinate anche risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021-2022.

Sul punto è intervenuto l’On. Nunzio Angiola del partito Azione, con Carlo Calenda.

“Grazie al lavoro mio e di Azione, anche ai comuni della provincia di Foggia sono giunte risorse indispensabili alla ripresa in sicurezza dell’anno scolastico. Tutti i comuni hanno avuto la possibilità di attingere a queste risorse che sono state assegnate secondo criteri automatici, in base:

a) numero di studenti interessati dalla richiesta di affitto e/o noleggio ovvero dagli interventi di messa in sicurezza e adattamento al fine di garantire l’attività didattica in presenza: max. 40 punti; b) numerosità di studenti per classe con riferimento ai plessi scolastici interessati dagli interventi, sulla base dei dati in possesso del Ministero dell’istruzione: max. 60 punti.

ed entro certi limiti massimi di contributo, diversi a seconda che si trattasse di spese di affitto, noleggio o lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici”.

Angiola ha continuato precisando che “Ai comuni della provincia di Foggia, il Governo ha assegnato complessivi € 4.413.000”.

“Continua l’impegno mio personale e di Azione, affinché le lezioni possano riprendere in presenza, abbandonando definitivamente la sciagurata didattica a distanza. Presto nuovi aggiornamenti”, ha concluso l’On. Nunzio Angiola