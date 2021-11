Angiola: “Azione, risultato decoroso a Manfredonia”

Il partito Azione che fa riferimento a livello nazionale all’ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e a livello provinciale all’On. Nunzio Angiola, ha partecipato alle elezioni amministrative del 7 novembre a Manfredonia con una propria lista e un proprio candidato sindaco. Sul punto è intervenuto l’On. Nunzio Angiola.

“Si tratta di un risultato decoroso per un partito che a Manfredonia ha compiuto poco più di sei mesi. Certo ci aspettavamo qualcosa in più, ma va bene lo stesso. Ci siamo impegnati, con un folto gruppo di persone serie, competenti e perbene, senza liste civetta, senza lenzuolate di liste a strascico, come invece hanno fatto gli altri partiti. Abbiamo ascoltato i manfredoniani, abbiamo lottato per le nostre idee, proponendo un progetto innovativo per la città fatto di visione, lungimiranza, concretezza e pragmatismo”, ha affermato Angiola.

“Con il 5,13% ottenuto dal nostro candidato sindaco Tommaso Rinaldi e con la lista che ha sfiorato il 5%, ci collochiamo ben oltre i più lusinghieri livelli di gradimento che ci restituiscono i sondaggi riguardanti il partito Azione a livello nazionale”, ha proseguito Angiola.

“Siamo solo agli inizi, costruire un partito dal nulla non è facile, ma la strada è quella giusta, perché con questo impegno e con questi numeri supereremo le soglie di sbarramento, qualunque sia la legge elettorale delle prossime politiche e delle prossime regionali. Al candidato sindaco Tommaso Rinaldi, al coordinatore cittadino Antonio De Michele e a tutti i candidati di Manfredonia in Azione, dico solo una parola: grazie! Ringrazio anche e soprattutto tutti i manfredoniani che ci hanno elargito con generosità il loro voto”, ha concluso Angiola.