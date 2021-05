Angelo Rogoli per il Dies Festus di Monte Sant’Angelo

il frontman dei Boomdabash accenderà la fiamma della speranza

Sarà Angelo Rogoli, in arte Biggie Bash e frontman dei Boomdabash, ad accendere la “fiamma della speranza” presso la Basilica di San Michele Arcangelo quest’oggi alle 12:00 durante i festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Città Unesco, in occasione della tradizionale Festa delle apparizioni.

“Questo Comitato, costituito da giovani che hanno deciso di impegnarsi per la nostra comunità, non sarebbe nulla senza la nostra fede in ciò che in questa Sacra Grotta è accaduto – commenta Felice Piemontese, presidente del Comitato – Non sarebbe nulla senza la preziosa guida di Padre Ladislao, Rettore della Basilica e senza la preziosa guida di uomini e donne che ci aiutano a custodire le nostre tradizioni. Tra questi vogliamo ricordare oggi Ernesto Scarabino, una nostra colonna portante che solo qualche giorno fa ci ha lasciati. Tutta la nostra attività è stata, è e sarà sempre improntata alla nostra devozione a San Michele Arcangelo”.





Ed all’Arcangelo Michele è improntata la forte devozione di Angelo, rappresentante del gruppo musicale simbolo soprattutto delle nuove generazioni ed ospite della nostra Festa Patronale nel 2018, che, rappresentando il Comitato, accenderà la “fiamma della speranza”.

Il cantante, fanno sapere dal Comitato, è particolarmente devoto a San Michele Arcangelo e per questo è stato scelto per essere protagonista di questo simbolo che resterà acceso sino ai solenni festeggiamenti del prossimo 29 settembre.