Angelo Riccardi sulla ‘Riservetta’: “Una città dalla memoria corta”

Nella città dalla memoria corta si celebrano eroi di cartone, che parlano di legalità senza aver fatto ancora nulla di eclatante in suo nome.

Nella città dalla memoria corta, si realizza una riservetta nata grazie alla lotta all’abusivismo, dimenticando che a farla è stato l’ex sindaco Angelo Riccardi che per anni si è battuto per restituire decoro e dignità ad un angolo di paradiso deturpato, nonostante le minacce e l’ostruzionismo, oltre ai limiti della burocrazia. Nella città dalla memoria corta si esulta per il niente e si condannano innocenti, ignorando il passato, senza conoscere il presente, ma con la presunzione di guardare già al futuro.

Io vivo in questa città, la mia città. Dio… come vorrei odiarla! Invece la amo maledettamente.

Angelo Riccardi