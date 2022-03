Angelina Jolie è arrivata in Puglia con il suo jet privato

Tra le attrici più amate di Hollywood, Angelina Jolie si è concessa, in questi giorni, un piccolo viaggio in Puglia.

Precisamente l’attrice è stata avvistata domenica, presso la Masseria Francescani a Torre Chianca, nelle vicinanze di Lecce. Quest’ultima è una delle strutture più lussuose di tutto il Salento, composta unicamente da nove suite immerse nella natura e nella storia. Un luogo sicuramente riservato, dove avere la possibilità di conoscere il nostro territorio in tutta tranquillità.

Angelina Jolie, nonostante il look anonimo con occhiali scuri e foulard al collo, non è passata inosservata. L’attrice era accompagnata dalla figlia adolescente, entrambe sono state riconosciute da più di una persona.

Ieri mattina tuttavia ha lasciato la masseria e non è noto se abbia lasciato l’Italia o se si sia concessa altre tappe prima di tornare negli Usa.

Le fonti hanno raccontato che Angelina era abbastanza schiva e distante nei confronti dei fan o di chi le chiedesse autografi e foto.

La vincitrice dell’Oscar non è l’unica che ha scelto la Puglia come luogo dove trascorrere un momento all’insegna del relax e della tranquillità. Tra questi c’è da ricordare anche Ronn Moss che ha deciso di aprire una struttura tutta sua nei pressi di Fasano e stabilisti lì in alcuni periodi dell’anno.