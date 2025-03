[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anffas Manfredonia: “Carnevale, abbiamo dimostrato di essere una grande città”

SUL VERO VOLTO DELLA FESTA

Se è vero che ogni città, nel fluire del tempo, rivela il proprio carattere nelle sue feste, allora Manfredonia ha dimostrato, ancora una volta, di essere madre generosa e popolo dal cuore saldo. Così come nella bottega dello scultore il marmo, sottoposto al colpo dello scalpello, lascia emergere la figura nascosta, così il Carnevale di Manfredonia ha scolpito nel tempo il ritratto della sua gente: calorosa, accogliente, capace di riconoscere il valore autentico delle cose.

Noi dell’Anffas, assieme ai genitori, agli organizzatori delle associazioni e, soprattutto, ai nostri ragazzi – quei “fiori validi di Carnevale” che sono la vera primavera della festa – ci sentiamo in dovere di rendere omaggio alla cittadinanza tutta.

Non è cosa da poco, infatti, saper accogliere con calore, non per semplice usanza, ma per sincera adesione di spirito.

Così come l’agricoltore esperto distingue il buon grano dall’erbaccia, voi avete saputo riconoscere nel nostro gruppo non un semplice corteo festante, ma l’anima stessa del Carnevale: la gioia che nasce dall’incontro, la bellezza che risplende nella diversità, la forza che si manifesta nella fragilità.

E se è vero, come dice il poeta, che la città non è fatta di mura ma di persone, allora possiamo dire senza esitazione che Manfredonia, con il suo calore, ha dimostrato di essere una città non solo grande, ma anche giusta. Giusta perché sa guardare oltre la maschera, oltre l’apparenza, oltre la convenzione, e riconoscere nella festa il momento più alto della comunione tra gli uomini.

A voi tutti, dunque, il nostro più sentito ringraziamento. Se il Carnevale è stato luce, è perché voi siete stati specchio.

Il presidente dell’ Anffas Manfredonia. 14 Marzo 2025