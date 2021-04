Anffas: “Grazie dottor Gaetano Granatiero”

Si prega gentilmente codesta spettabile redazione di voler pubblicare il seguente comunicato di questa Associazione ANFFAS relativo al gia’ Direttore Responsabile della Sezione di Medicina Trasfusionale di Manfredonia, Dottor Gaetano GRANATIERO.



Apprendiamo con rammarico che il Dottor Gaetano GRANATIERO Dirigente Responsabile della Sezione di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Manfredonia, ha dato le proprie dimissioni, per ragioni di salute.

Noi conosciamo bene il Dottor GRANATIERO. Egli è stato uno dei fondatori (anno 1987) dell’ANFFAS di Manfredonia, e come Volontario, per diversi anni, ha contribuito a dare lustro alle attivita’ associative dei diversamente abili. Persona dalla mente creativa e tenace che ha sempre dato tutto se stesso per assolvere al meglio gli impegni professionali, sociali e ambientali.



Per esperienza di vita, sappiamo che persona come il Dottor GRANATIERO non vanno mai in pensione.

Grazie, comunque, per tutto quello che hai fatto anche per la nostra Associazione.



Il PRESIDENTE dell’ANFFAS Vincenzo PESANTE.